Премьер Малайзии распорядился немедленно высылать израильтян из страны

Власти Малайзии будут немедленно депортировать граждан Израиля в случае их обнаружения на территории страны, поскольку Куала-Лумпур не признает израильское государство, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
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