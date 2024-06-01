Konami расскажет подробности Silent Hill: Townfall и Silent Hill f “когда придет время” Недавн...

Konami расскажет подробности Silent Hill: Townfall и Silent Hill f “когда придет время”Недавняя трансляция Silent Hill от Konami предоставила подробные сведения о Silent Hill 2 от Bloober Team, от подробного игрового процесса до различных изданий и мыслей команды.
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