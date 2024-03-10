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Военное обозрение

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Кто и зачем убивает исторические здания летной школы в Липецке?

Кто и зачем убивает исторические здания летной школы в Липецке?

Очень странная детективная история вокруг зданий старой авиационной школы, где учились Чкалов и Сталин.

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