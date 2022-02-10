Локдаун? Естественно!

На месте «омикрона» я бы обиделась! Во-первых, его уже приравняли к банальному ОРВИ. В приказе Минздрава так и сказано: выдавать больным с симптомами ОРВИ и COVID-19 больничные листы теперь дистанционно (раньше это можно было только в Москве).
На месте «омикрона» я бы обиделась! Во-первых, его уже приравняли к банальному ОРВИ. В приказе Минздрава так и сказано: выдавать больным с симптомами ОРВИ и COVID-19 больничные листы теперь дистанционно (раньше это можно было только в Москве).
Свежие комментарии