Газета Труд

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Локдаун? Естественно!

Локдаун? Естественно!

На месте «омикрона» я бы обиделась! Во-первых, его уже приравняли к банальному ОРВИ. В приказе Минздрава так и сказано: выдавать больным с симптомами ОРВИ и COVID-19 больничные листы теперь дистанционно (раньше это можно было только в Москве).

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