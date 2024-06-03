Для зрителей из СССР этот тест непроходим: угадайте советский фильм по случайному кадру

Проверьте себя! «Мой ласковый и нежный зверь»Родились и выросли в СССР, а потому уверены, что в советском кино вы отлично разбираетесь? Можем доказать, что вы ошибаетесь! Как мы это сделаем? Все просто — предлагаем вам угадать фильм по случайному кадру.