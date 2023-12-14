Кожевникова против суррогатного материнства: «Детей не покупают, это не товар»

Актриса Мария Кожевникова выступила решительно против суррогатного материнства. В личном блоге звезда сериала «Универ» заявила, что пары, обращающиеся к посторонним женщинам, чтобы те родили им детей, пытаются обмануть природу и идут против единственно верного — естественного — порядка вещей.