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Кожевникова против суррогатного материнства: «Детей не покупают, это не товар»

Кожевникова против суррогатного материнства: «Детей не покупают, это не товар»

Актриса Мария Кожевникова выступила решительно против суррогатного материнства. В личном блоге звезда сериала «Универ» заявила, что пары, обращающиеся к посторонним женщинам, чтобы те родили им детей, пытаются обмануть природу и идут против единственно верного — естественного — порядка вещей.

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