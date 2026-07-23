Ингеборга Дапкунайте: от советской сцены до западной эмиграции — новая роль в политическом театре Елена ГалицкаяИмя Ингеборги Дапкунайте десятилетиями ассоциировалось с кинематографом, театром и образом интеллигентной европейской актрисы.
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