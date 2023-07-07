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Простые люди, или почему в деревне жить хорошо! Финал проекта "Властелин села" ярко стартовал в Горках

Простые люди, или почему в деревне жить хорошо! Финал проекта "Властелин села" ярко стартовал в Горках

Испечь блины на колоде, ювелирно распилить бревно и презентовать свою деревню так, чтобы жители городов завидовали! Все это под силу участникам республиканского финала сельскохозяйственного проекта "Властелин села", который проходит в Горках.

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