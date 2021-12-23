В Абу-Даби планируется создание производственного биофармацевтического кампуса мирового класса

ПАО Инвестиционная компания Мубадала (Mubadala) и G42, ведущая компания ОАЭ в области искусственного интеллекта и облачных вычислений, подписали соглашение о создании в Абу-Даби производственного биофармацевтического кампуса мирового класса (Biopharma Campus), который будет использовать глобальные современные вакцины и терапевтические препараты для укрепления региональных цепочек поставок и продвижения программы диверсификации и экономического роста страны.