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  • zhanna
    Мы имеем клеточную память,для вас она не доступна.Академик Зверев п...

В Абу-Даби планируется создание производственного биофармацевтического кампуса мирового класса

ПАО Инвестиционная компания Мубадала (Mubadala) и G42, ведущая компания ОАЭ в области искусственного интеллекта и облачных вычислений, подписали соглашение о создании в Абу-Даби производственного биофармацевтического кампуса мирового класса (Biopharma Campus), который будет использовать глобальные современные вакцины и терапевтические препараты для укрепления региональных цепочек поставок и продвижения программы диверсификации и экономического роста страны.

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