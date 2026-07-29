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Москва увидела «двойственность» Вашингтона

Москва увидела «двойственность» Вашингтона

Позиция администрации Дональда Трампа по украинскому конфликту остается для Москвы противоречивой: с одной стороны, США продолжают участвовать в военной поддержке Киева, с другой — заявляют о стремлении содействовать мирному урегулированию.

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