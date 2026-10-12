Российские дата-центры будут защищать. Вопрос прорабатывается с Минобороны

Об этом рассказал глава Минцифры Минцифры совместно с Минобороны прорабатывает вопрос защиты российских дата-центров от атак дронов, о чем рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым