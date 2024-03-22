Ветеран "Альфы" предположил, кто мог устроить теракт в "Крокус Сити Холле"

Специалист обратил внимание на хорошую подготовку преступников.Глава Союза "Офицеры группы Альфа" Алексей Филатов высказал своё мнение относительно личностей, устроивших теракт в московском концертном зале "Крокус Сити Холл".
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