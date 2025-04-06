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В Африке отметили качество российских нефтепроводов

В Африке отметили качество российских нефтепроводов

Проект российского нефтепродуктовода в Республике Конго является самым перспективным, поскольку РФ строит лучше трубопроводы в мире, заявил исполнительный председатель Африканской энергетической палаты (AEC) ЭнДжей Аюк, 6 апреля сообщает РИА Новости.

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