В Африке отметили качество российских нефтепроводов

Проект российского нефтепродуктовода в Республике Конго является самым перспективным, поскольку РФ строит лучше трубопроводы в мире, заявил исполнительный председатель Африканской энергетической палаты (AEC) ЭнДжей Аюк, 6 апреля сообщает РИА Новости.
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