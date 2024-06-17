Музыканты ВМФ принял участие в фестивале духовых оркестров в Тамбове

Главную площадку фестиваля посетили тысячи тамбовчан и гостей города, перед ними выступили военные оркестры из Беларуси, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Тамбова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экипажи танков Т-90А группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ в зоне СВО
- Экипаж вертолета Ка-52М ВКС успешно поразил подразделения ВСУ в зоне проведения СВО
- Расчеты РСЗО «Град» артиллерийского полка ВДВ нанесли огневое поражение технике, опорным пунктам и личному составу ВСУ у населенного пункта Часов Яр
Свежие комментарии