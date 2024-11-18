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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Добрые дела любят тишину

Добрые дела любят тишину

Иллюстративные истории о понимании жизни и людей. Один священник пришел к предпринимателю и говорит: "Вот хочу храм отреставрировать, не поможете копеечкой?" - Сколько нужно? - Сколько не жалко.

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Комментарии
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A
Anodtat
Ещё значит все впереди, отблагодарят.У меня в 2014 году сгорел дом,все началось с бани, которую в тот день не топили.Пока ехали пожарные, загорелся дом.Я в это время ехал с вахты.По приезду: стены стоят, крыша внутри дома.И я узнал,все и про друзей и про родственников. Три с половиной месяца и восстановлено: крыша, окна , отопление.Остатки до сих пор доделываю.Я не про то, что надо в беду попасть, чтобы узнать кто есть кто.Но все же.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Так вы в селе  жили. Там нравы  другие. А  у меня в  90-м году сгорел мичуринский  домик. На следующий  день приехал, так  &quot;соседи&quot; в рот им дышло, даже  побывавшую в  огне кровать  спёрли  вместе с молотком  и клещами.
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1 час.
A
Anodtat
Нет я из небольшого города, при капиталистах ставшим пгт.
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1 час.

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