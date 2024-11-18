Добрые дела любят тишину

A

Anodtat

Ещё значит все впереди, отблагодарят.У меня в 2014 году сгорел дом,все началось с бани, которую в тот день не топили.Пока ехали пожарные, загорелся дом.Я в это время ехал с вахты.По приезду: стены стоят, крыша внутри дома.И я узнал,все и про друзей и про родственников. Три с половиной месяца и восстановлено: крыша, окна , отопление.Остатки до сих пор доделываю.Я не про то, что надо в беду попасть, чтобы узнать кто есть кто.Но все же.