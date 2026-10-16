Во второй половине октября доллар может продолжить торговаться в диапазоне 82–86 рублей. Поддержку российской валюте оказывают высокие цены на нефть Urals, привлекательная доходность рублёвых инструментов и приближение налоговых платежей.
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