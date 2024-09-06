Маск оценил слова Путина о поддержке Харрис

Высказывание президента России Владимира Путина о том, что Москва будет поддерживать кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис, назвал интересным американский предприниматель Илон Маск 6 сентября на своей странице соцсети X.
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