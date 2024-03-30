Россия провела новый комплекс мер в отношении крупнейшего подземного хранилища газа в Европе

Сегодня 9,4K прочитали В ночь на сегодня российская сторона провела очередной комплекс мер в отношении территории Бильче-Волицко-Угерского подземного хранилища газа (ПХГ), которое является крупнейшим на территории Европе.
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