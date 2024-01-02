Пора домой! В 2023-м многие россияне, недавно покинувшие страну, решили вернуться обратно

Сколько времени они провели вдали от дома? Как их приняли в новых местах и почему они все же решили релоцироваться обратно? И как их встретила Родина?Как таковой точной статистики по уехавшим и вернувшимся не существует в принципе.
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