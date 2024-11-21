Депутат Слуцкий: Никому не стоит испытывать Россию на прочность

Администрации президента США Джо Байдена нужно остановиться и не испытывать Россию на прочность. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя обращение Владимира Путина к россиянам.
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