Пилотный проект охватил три жилых комплекса в Приморском крае «Ростелеком» запустил тестирование домофонных стикеров, которые позволяют открывать подъездные двери без привычного магнитного ключа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым