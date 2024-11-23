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Звуки смерти: ученые раскрыли жуткую тайну ацтекских свистков

Звуки смерти: ученые раскрыли жуткую тайну ацтекских свистков

Звуки смерти: ученые раскрыли жуткую тайну ацтекских свистков Татьяна Сергеева«Мозг разрывается». Именно так описали свои ощущения участники необычного эксперимента, проведенного учеными из Цюрихского университета, которые решили разобраться в загадке ацтекских «свистков смерти».

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