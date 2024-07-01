Россия и Иран укрепляют связи новым договором по экономическому и политическому сотрудничеству

Министерство иностранных дел России сообщает о разработке нового крупного соглашения с Ираном. Углубление экономического и политического сотрудничества связано со вступлением Ирана в блок БРИКС в прошлом году.
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