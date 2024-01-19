Российские производители курицы и яиц попросили государство о помощи

«Ведомости», со ссылкой на обращение отраслевой ассоциации "Росптицесоюз" в адрес Минсельхоза, сообщили, что помощь и поддержка государства необходимы российским птицеводам для наращивания производства куриного мяса и яиц .
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