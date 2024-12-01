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Геофизик назвал причину изменения действия стрелки компаса за сто лет

Геофизик назвал причину изменения действия стрелки компаса за сто лет

Стрелка компаса стала ближе к истинному северу в последние 100 лет из-за движения северного магнитного полюса к географическому, рассказал 1 декабря геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.

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