Геофизик назвал причину изменения действия стрелки компаса за сто лет

Стрелка компаса стала ближе к истинному северу в последние 100 лет из-за движения северного магнитного полюса к географическому, рассказал 1 декабря геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.
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