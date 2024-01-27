Уникальный советский «МазЗил» показали на видео!

Чуть более года назад «За рулем» уже рассказывал читателям об этом редчайшем советском автомобиле, но теперь мы нашли видео, где на машину можно посмотреть в движении, а также увидеть, какой она была до реставрации.
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