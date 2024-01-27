За рулем
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За рулем

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Уникальный советский «МазЗил» показали на видео!

Уникальный советский «МазЗил» показали на видео!

Чуть более года назад «За рулем» уже рассказывал читателям об этом редчайшем советском автомобиле, но теперь мы нашли видео, где на машину можно посмотреть в движении, а также увидеть, какой она была до реставрации.

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