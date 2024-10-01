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Не только о футболе

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  • КУАТ
    - "Странно, как взволновала некоторых новость о стажировке Александра Мостового в ФКСМ." - ты как обычно ошибаешься. ...77% россиян равно...
  • Максим Комаров
    Странно, как взволновала некоторых новость о стажировке Александра Мостового в ФКСМ. Это обычная практика - студент, ...77% россиян равно...
  • КУАТ
    Увидим, какой он "авторитетный специалист".77% россиян равно...

77% россиян равнодушны к футболу, разгром 10:1 в КХЛ, бюджет «Зенита» в 17 млрд рублей, Никишин снизил зарплату в СКА на 30 млн и другие новости

77% россиян равнодушны к футболу, разгром 10:1 в КХЛ, бюджет «Зенита» в 17 млрд рублей, Никишин снизил зарплату в СКА на 30 млн и другие новости

1. ВЦИОМ сообщил, что 77% россиян равнодушны к футболу, 4% считают себя постоянными болельщиками – почти в 5 раз меньше, чем в 2005-м.

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Комментарии
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КУАТ
Увидим, какой он &quot;авторитетный специалист&quot;.
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11 час.
Максим Комаров
Странно, как взволновала некоторых новость о стажировке Александра Мостового в ФКСМ. Это обычная практика - студент, обучающийся по программе получения тренерской лицензии, должен пройти стажировку в профессиональной команде. Вот, Мостовой договорился с ФКСМ. Его однокурсник - Андрей Сергеевич Аршавин, пройдет стажировку в ФК Зенит (СПБ). Наверное. По-моему, это все - формальность.
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10 час.
КУАТ
- &quot;Странно, как взволновала некоторых новость о стажировке Александра Мостового в ФКСМ.&quot; - ты как обычно ошибаешься. Меня это нисколько не волновало. Меня это скорее удивило. Как игрок, он был одним из лучших российских игроков. При этом он сам высказывался, что хорошим футбольным тренером сможет стать только бывший футболист. Вот и ждали, когда же он захочет это сделать. Тем более, что в его высказываниях было, что хороший в прошлом футболист сможет стать хорошим тренером из без тренерских курсов и т.д. А вот тебя взволновало это обсуждение. Почему?
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9 час.

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