77% россиян равнодушны к футболу, разгром 10:1 в КХЛ, бюджет «Зенита» в 17 млрд рублей, Никишин снизил зарплату в СКА на 30 млн и другие новости

КУАТ

- "Странно, как взволновала некоторых новость о стажировке Александра Мостового в ФКСМ." - ты как обычно ошибаешься. Меня это нисколько не волновало. Меня это скорее удивило. Как игрок, он был одним из лучших российских игроков. При этом он сам высказывался, что хорошим футбольным тренером сможет стать только бывший футболист. Вот и ждали, когда же он захочет это сделать. Тем более, что в его высказываниях было, что хороший в прошлом футболист сможет стать хорошим тренером из без тренерских курсов и т.д. А вот тебя взволновало это обсуждение. Почему?