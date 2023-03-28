Мадуро: действия Запада по окружению РФ и эскалации конфликта на Украине очевидны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во время церемонии с участием посла Китая, что действия США и их союзников из Европы против России направлены на то, чтобы загнать РФ в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной, передает РИА Новости.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во время церемонии с участием посла Китая, что действия США и их союзников из Европы против России направлены на то, чтобы загнать РФ в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной, передает РИА Новости.
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