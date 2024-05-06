GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

114 подписчиков

Владимир Корнилов: 10 лет со дня гибели Юлии Изотовой: первая жертва украинской войны, начатой «демократами»

Владимир Корнилов: 10 лет со дня гибели Юлии Изотовой: первая жертва украинской войны, начатой «демократами»

Прошло ровно 10 лет со дня гибели 21-летней медсестры из Краматорска Юлии Изотовой. Одна из первых гражданских жертв войны, начатой майданной властью! 3 мая 2014 года украинские БТР расстреляли такси, в котором ехала Юлия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх