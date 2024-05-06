Владимир Корнилов: 10 лет со дня гибели Юлии Изотовой: первая жертва украинской войны, начатой «демократами»

Прошло ровно 10 лет со дня гибели 21-летней медсестры из Краматорска Юлии Изотовой. Одна из первых гражданских жертв войны, начатой майданной властью! 3 мая 2014 года украинские БТР расстреляли такси, в котором ехала Юлия.