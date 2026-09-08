Глава Tennis Australia: «В будущем мы можем отказаться от трехсетового формата на некоторых стадиях ТБШ»

Глава Tennis Australia Эндрю Абдо рассказал о возможных изменениях на турнирах «Большого шлема». «Возможно, на разных стадиях турниров «Большого шлема» будут использоваться разные форматы.
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