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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Tennis Australia: «В будущем мы можем отказаться от трехсетового формата на некоторых стадиях ТБШ»

Глава Tennis Australia Эндрю Абдо рассказал о возможных изменениях на турнирах «Большого шлема». «Возможно, на разных стадиях турниров «Большого шлема» будут использоваться разные форматы.

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