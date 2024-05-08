Задержаны подозреваемые во взломе приложения такси: кому и зачем это нужно? Елена ГалицкаяПолиция совместно с саратовскими коллегами задержала двух жителей Саратовской области, подозреваемых во взломе приложения одного из сервисов такси.
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