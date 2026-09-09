Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"

Автор: Александр Тагиров Полицейские заправляли служебные автомобили на личные деньги, в городах сократили количество патрулей ППС.
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А патроны их еще не заставляют покупать?! А то можно и это обсудить!!! Кто-то из возмущающихся в интернете работая наемным работником сам что- то покупает чтобы выполнять свою работу, ЕСТЬ ТАКИЕ ПРИДУРКИ?! Думаю что нет. А почему гайцов считаете идиотами?! 😂😂😂
Как перед революцией!!!!
Только растрел и не каких посадок, до каких пор власть будет испытывать терпение людей?
Законодательство коррумпированными думцами (для себя же принимают) сформировано такое, что оно стимулирует хищения. Вор в погонах знает, что большого срока ему не дадут, потом выйдет по УДО и откопает украденное на Кипре, а проще- пойти на СВО, побыть с месяц в тылу, получить статус участника и жить спокойно с отмытой биографией. Все этот порядок усвоили и стараются украсть побольше до момента ареста. .
Не только Гостзмена и отвечать должна вся семья!!! Они ведь жили на ворованные средства.
Невольно приходишь к мысли о необходимости продолжения СВО ещё. Столько говна всплывает здесь от взрывов там. Может и очистимся немного. Ценой крови человеческой. Очень дорого. Но что поделаешь....
Зл такое только расстрел. Может быть только тогда другим будет неповадно!