Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"

Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"

Автор: Александр Тагиров Полицейские заправляли служебные автомобили на личные деньги, в городах сократили количество патрулей ППС.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Дима Качусов
Дима Качусовизменено

А патроны их еще не заставляют покупать?! А то можно и это обсудить!!! Кто-то из возмущающихся в интернете работая наемным работником сам что- то покупает чтобы выполнять свою работу, ЕСТЬ ТАКИЕ ПРИДУРКИ?! Думаю что нет. А почему гайцов считаете идиотами?! 😂😂😂

Профиль пользователя Анатолий Витушкин
Анатолий Витушкин

Законодательство коррумпированными думцами (для себя же принимают) сформировано такое, что оно стимулирует хищения. Вор в погонах знает, что большого срока  ему не дадут, потом выйдет по УДО и откопает украденное на Кипре, а проще- пойти на СВО, побыть с месяц в тылу, получить статус участника и жить спокойно с отмытой биографией. Все этот порядок усвоили и стараются украсть побольше до момента ареста. .