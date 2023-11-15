Скончался руководитель пресс-службы приморского управления ФСБ России

В Приморье скончался Елецкий Олег Павлович, который всю сознательную жизнь отдал службе в органах государственной безопасности, прошел путь от оперуполномоченного до руководителя пресс-службы приморского Управления ФСБ.
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