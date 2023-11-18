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Мирошниченко забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Вашингтона», Тринеев – 3-ю. Голы россиян помогли «Херши» одолеть «Бриджпорт»

«Херши» обыграл «Бриджпорт» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  В активе 19-летнего россиянина стало 8 (4+4) очков в 15 играх сезона.

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