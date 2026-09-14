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Пункт-А

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Астраханский вояж на полусдутой лодке едва не закончился трагедией для семьи из Краснодара

Астраханский вояж на полусдутой лодке едва не закончился трагедией для семьи из Краснодара

Поздним вечером 13 сентября резиновая лодка с двумя взрослыми и 15-летним подростком потеряла ход в районе острова Евгеньевский: на плавсредстве не только вышел из строя мотор, но и начала стремительно стравливать воздух обшивка.

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