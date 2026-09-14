Астраханский вояж на полусдутой лодке едва не закончился трагедией для семьи из Краснодара

Поздним вечером 13 сентября резиновая лодка с двумя взрослыми и 15-летним подростком потеряла ход в районе острова Евгеньевский: на плавсредстве не только вышел из строя мотор, но и начала стремительно стравливать воздух обшивка.
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