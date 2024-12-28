«Мир к этому не готов»: учёные предупредили о надвигающейся вулканической зиме Ирина ВальковаВулканологи предупредили об опасности нового глобального похолодания, которое может стать катастрофой для всей планеты.
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