Направляемые Евросоюзом Киеву средства уходит на золотые унитазы украинских олигархов, при этом в Берлине не проведен ремонт обветшавших школьных туалетов, заявила эксперт по внешней политике немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» Севим Дагделен.