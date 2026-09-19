Направляемые Евросоюзом Киеву средства уходит на золотые унитазы украинских олигархов, при этом в Берлине не проведен ремонт обветшавших школьных туалетов, заявила эксперт по внешней политике немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» Севим Дагделен.
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