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Аргументы и Факты

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В ФРГ заявили, что ЕС направляет Киеву деньги на золотые унитазы

В ФРГ заявили, что ЕС направляет Киеву деньги на золотые унитазы

Направляемые Евросоюзом Киеву средства уходит на золотые унитазы украинских олигархов, при этом в Берлине не проведен ремонт обветшавших школьных туалетов, заявила эксперт по внешней политике немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» Севим Дагделен.

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