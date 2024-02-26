Зачем России заново делить с США Берингов пролив

Продали?Пускай докажут,что они Аляску купили у России.Якобы пароход с деньгами был направлен в Россию и по дороге исчез странным образом.А вот в Хохлоину направляют помощь и вооружение,ни чего по пути не пропадает.

Aнатолий Райков

А в этом месте построить мост,между двумя континетами.Опыт уже есть.Калифорнию,Техас и что там Русское,где они прячут письменность на Кириллице тоже отобрать.В противном случае,смыть Америку к едреней фене.Ни нам не достанется,а тем более штатам.Уж слишком оборзели штаты.https://youtu.be/dtN9xiPl3f8