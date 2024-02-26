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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Зачем России заново делить с США Берингов пролив

Зачем России заново делить с США Берингов пролив

В Госдуме предложили денонсировать соглашение Шеварднадзе – Бейкера, согласно которому проходит разграничение вод в Беринговом проливе между Россией и США.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Продали?Пускай докажут,что они Аляску купили у России.Якобы пароход с деньгами был направлен в Россию и по дороге исчез странным образом.А вот в Хохлоину направляют помощь и вооружение,ни чего по пути не пропадает.
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15 час.
Aнатолий Райков
А в этом месте построить мост,между двумя континетами.Опыт уже есть.Калифорнию,Техас и что там Русское,где они прячут письменность на Кириллице тоже отобрать.В противном случае,смыть Америку к едреней фене.Ни нам не достанется,а тем более штатам.Уж слишком оборзели штаты.https://youtu.be/dtN9xiPl3f8
КУДА НА САМОМ ДЕЛЕ ИСЧЕЗЛИ ВСЕ ИНДЕЙЦЫ В США?
YouTube
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14 час.
Aнатолий Райков
https://youtu.be/of9rwUrCYQY
Заселение Северной и Южной Америки по новым данным ДНК древних жителей Берингии. История индейцев
YouTube
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14 час.

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