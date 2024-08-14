Запад не держит слова. Но время нами выиграно. Вопрос только один: для чего? На что мы пытались выиграть время, сохраняя все эти негласные гарантии друг другу?

СК

Сергей Ковалев

всякая болезнь требует времени. как говорят старцы, - болезнь попускается человеку Богом для размышления и осознания. то же безусловно касается и больших собраний, включая нации и государства. просто потому, что этот мiр не такой уж и разнообразный, - что в большом, то и в малом, да и было уже всё под Луной. в пределе противостояние добра и зла выглядит как экзистенциальное. но дуализм, как единство и борьба противоположностей, этого мiра говорит лишь о степени "перетягивания каната" на ту или иную сторону. т.о. в этом взаимозависимом мiре говорить и договариваться безусловно надо, но весь вопрос - с кем? ясен пень, что не с марионетками, даже не с амеропрезидентами, а с теми, кто весь этот "цирк" устраивают. для этого нужен соответствующий уровень. отдельно взятой стране сложно выбраться на него, требуется что-то более существенное. вариант БРИКС+ способен что-то сказать и сделать такое, что будет услышано на самом верху глобальной пирамиды власти пока денег, а завтра - абсолютной власти. для этого необходимы институты внутри БРИКС+, способные отражать некие общие идеи. пока видны лишь экономические телодвижения, направленные в сторону экономической и физической самодостаточности образования. но далее нужны идеи! иначе что, БРИКС+ пойдет протоптанной тропой, вступая в следы жизнедеятельности впереди идущих? как-то стыдно. особенно России, имеющей уникальный опыт иных общественных отношений... мiр сильно болен. в межпланетное медучреждение человечество не вступило за собственной слабостью, остается молиться Богу, дабы где-то его волей снова сверкнул разум и направил уже не отдельно взятую страну, а союз стран в русло лучшего будущего.