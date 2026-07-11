Врач Чернышова перечислила привычки, снижающие продолжительность жизни

Алкоголь, курение, малоподвижность, сладкое и недосып — привычки, которые крадут годы жизни. О том, как повысить шансы на долголетие, в субботу, 11 июля, в беседе с ИА Регнум рассказала врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова.
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