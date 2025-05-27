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Трамп попытался «наехать» на Путина, а Fox News — на Пескова: «Рыжий Донни» в эпицентре дипломатического абсурда

Трамп попытался «наехать» на Путина, а Fox News — на Пескова: «Рыжий Донни» в эпицентре дипломатического абсурда

В мире, где политика и реалити-шоу давно слились в экстазе абсурда, произошло очередное знаменательное событие: Дональд Трамп решил «наехать» на Владимира Путина, а Fox News в ответ устроила разбор полетов с Дмитрием Песковым, который, если верить американским СМИ, завуалированно назвал экс-президента США «невменяемым».

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