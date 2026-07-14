Движение по Невскому проспекту открыли в полном объеме

Долгожданная новость для жителей Петербурга и гостей северной столицы. Движение на всех участках главной и самой известной городской магистрали — Невского проспекта — с этого дня вновь открыто в полном объеме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии