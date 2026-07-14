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Пятый канал

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Движение по Невскому проспекту открыли в полном объеме

Движение по Невскому проспекту открыли в полном объеме

Долгожданная новость для жителей Петербурга и гостей северной столицы. Движение на всех участках главной и самой известной городской магистрали — Невского проспекта — с этого дня вновь открыто в полном объеме.

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