Шохин: ключевая ставка не будет снижаться ранее второй половины 2025 года

Глава РСПП также отметил, что высокая ключевая ставка не очень эффективна для борьбы с инфляцией, а запас прочности российской экономики в адаптации к санкциям не может быть бесконечнымСнижение ключевой ставки начнется не раньше второй половины этого года, считает глава РСПП Александр Шохин.
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