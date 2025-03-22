Шохин: ключевая ставка не будет снижаться ранее второй половины 2025 года

Глава РСПП также отметил, что высокая ключевая ставка не очень эффективна для борьбы с инфляцией, а запас прочности российской экономики в адаптации к санкциям не может быть бесконечнымСнижение ключевой ставки начнется не раньше второй половины этого года, считает глава РСПП Александр Шохин.