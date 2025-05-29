У какого знака зодиака самый сильный ангел-хранитель

Почему одни люди будто по волшебству избегают бед, находят выход из самых трудных ситуаций и словно чувствуют, когда нужно сделать правильный шаг? Их путь освещён незримым светом.
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