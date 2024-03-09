Зачем заливать полотенца уксусом: 7 бытовых советов, с которыми понимаешь, что все гениальное просто

Вести домашнее хозяйство – не так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно обладать определенными знаниями и навыками, а еще – иметь в своей копилке проверенные лайфхаки, которые помогут в считанные секунды привести в порядок одежду, убраться на кухне или в ванной, устранить застаревшие пятна и выполнить другие бытовые дела.