DT: позиция британского кабмина ставит под вопрос финансирование обороны

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Финансирование новой оборонной стратегии британского правительства вызывает вопросы на фоне невозможности членов кабинета министров подтвердить обязательства увеличить расходы на оборону до 3% ВВП королевства к 2034 году.
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