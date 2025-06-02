Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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DT: позиция британского кабмина ставит под вопрос финансирование обороны

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Финансирование новой оборонной стратегии британского правительства вызывает вопросы на фоне невозможности членов кабинета министров подтвердить обязательства увеличить расходы на оборону до 3% ВВП королевства к 2034 году.

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