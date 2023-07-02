Лазерные пушки против гиперзвуковых ракет: Британия представила концепт эсминца Type 83

Британское командование намерено добиться превосходства в воздухе на всех направлениях. Как сообщил министр оборонных закупок Джеймс Картлидж, в части наземной ПВО работы сосредоточились на создании специального комплекса, способного эффективно бороться с «Шахедами» и «Ланцетами» [дроны-камикадзе] российской армии.