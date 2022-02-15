Пассажирский самолет «Ангары» с 20 людьми на борту чудом сел в Иркутской области

В Иркутской области экстренно приземлился самолет Ан-26 с 14 пассажирами. Воздушное судно авиакомпании «Ангара» выполняло рейс Иркутск — Усть-Кут — Ербогачен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутской области экстренно приземлился самолет Ан-26 с 14 пассажирами. Воздушное судно авиакомпании «Ангара» выполняло рейс Иркутск — Усть-Кут — Ербогачен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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