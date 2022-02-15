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Путин проведет переговоры с президентом Бразилии в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду встретится со своим коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару, который накануне прибыл в РФ с официальным визитом.

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