Визитку Путина более чем тридцатилетней давности продадут на аукционе в Санкт-Петербурге

Петербургский аукционный дом выставил на торги визитную карточку Владимира Путина времён его работы в Ленинградском городском Совете народных депутатов (май 1990 года - июнь 1991 года), когда он был советником по международным связям председателя Ленсовета Анатолия Собчака.