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Визитку Путина более чем тридцатилетней давности продадут на аукционе в Санкт-Петербурге

Визитку Путина более чем тридцатилетней давности продадут на аукционе в Санкт-Петербурге

Петербургский аукционный дом выставил на торги визитную карточку Владимира Путина времён его работы в Ленинградском городском Совете народных депутатов (май 1990 года - июнь 1991 года), когда он был советником по международным связям председателя Ленсовета Анатолия Собчака.

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
Интересно, номера телефонов сейчас работают? Пробовать звонить не буду. :)
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